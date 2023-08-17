5 فوائد لاستخدام ماء الورد للشعر

كتبت ميرفت رشاد

ماء الورد هو سائل عطري مصنوع عن طريق تقطير بتلات الورد بالماء، تم استخدامه لعدة قرون في مختلف الثقافات لأغراض الطهي والتجميل والطب، يحتوي ماء الورد على العديد من التطبيقات التجميلية والطبية، غالبًا ما يستخدم كتونر طبيعي أو صبغة شعر ، مما يساعد على توازن وترطيب مستويات الأس الهيدروجيني للبشرة، يعتقد أن ماء الورد له خصائص مهدئة ويمكن استخدامه لتهدئة البشرة المتهيجة وتقليل الاحمرار، وإليك الفوائد الصحية لشعرك ، وفقا لما نشره موقع " healthnews".

فوائد ماء الورد لشعرك



يوفر الترطيب:

يحتوي ماء الورد على خصائص ترطيب ممتازة ، والتي يمكن أن تساعد في ترطيب الشعر الجاف والمتقصف. يمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص للأفراد الذين يعانون من فروة الرأس الجافة أو الشعر المعرض للتجعد والتكسر.

يلطف تهيج فروة الرأس:

يظهر عدد من الدراسات أن ماء الورد له خصائص مهدئة ومضادة للالتهابات ، مما يجعله مفيدًا لتهدئة فروة الرأس المتهيجة، يمكن أن يخفف من الحكة والاحمرار والالتهابات التي تسببها حالات مثل قشرة الرأس أو الأكزيما.

يتحكم في قشرة الرأس:

وجدت إحدى الدراسات أن ماء الورد يمكن وضعه على فروة الرأس لمنع قشرة الرأس وإدارتها: هذا بسبب الخصائص المضادة للميكروبات في ماء الورد.

يغذي:

يمكن للفيتامينات والمعادن الطبيعية الموجودة في ماء الورد أن تغذي بصيلات الشعر وتعزز نمو الشعر الصحي. قد ينتج عن ذلك شعر أقوى وأكثر لمعانًا وكثافة.

يتحكم في فروة الرأس الدهنية:

يحتوي ماء الورد على درجة حموضة حمضية قليلاً (5.0) ، والتي يمكن أن تساعد في موازنة الرقم الهيدروجيني لفروة الرأس والشعر، يمكن أن يؤدي الحفاظ على مستوى الأس الهيدروجيني المناسب إلى تحسين صحة الشعر وتقليل مشاكل مثل الجفاف والزيوت المفرطة.

هل يمكن أن يساعد ماء الورد في نمو الشعر؟



في حين أن ماء الورد يمكن أن يكون مفيدًا لصحة الشعر ، إلا أن الأدلة العلمية المحدودة تدعم الادعاء بأنه يعزز نمو الشعر بشكل مباشر، يتأثر نمو الشعر بشكل أساسي بالوراثة والتوازن الهرموني والنظام الغذائي وصحة فروة الرأس بشكل عام.

ومع ذلك ، فإن بعض خصائص ماء الورد قد تساهم بشكل غير مباشر في صحة فروة الرأس والشعر ، مما يخلق بيئة أكثر ملاءمة لنمو الشعر. يمكن أن يساهم ماء الورد في فروة رأس أكثر صحة وتغذية بسبب خصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة.