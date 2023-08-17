4 عادات ليلية للأشخاص الأكثر صحة.. حافظ على جدول نوم ثابت

كتبت فاطمة خليل

تلعب عاداتك اليومية دورًا كبيرًا في تحديد صحتك وسعادتك، يتضمن ذلك كيف تختار قضاء الصباح وبعد الظهر والمساء وحتى الليل، في هذا التقرير نتعرف على بعض العادات الليلية التي يتبعها الأشخاص الأكثر صحة وأطول عمراً، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

4 عادات ليلية للأشخاص الأكثر صحة فى العالم



حافظ على جدول نوم ثابت



يمكن أن يساعدك وجود جدول نوم ثابت، والذي يتضمن النوم والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم، على عيش حياة أكثر صحة وأطول عمراً.

احصل على نوم صحى



إذا كنت تريد أن تعيش حياة طويلة وبصحة جيدة ، فيجب أن تحصل على حوالي 8-10 ساعات من النوم كل ليلة للمساعدة في تنشيط عقلك وجسمك، سيؤدي الحصول على قسط كافٍ من النوم إلى تحسين وظائف الدماغ والمناعة ومستويات الطاقة.

خذ وقتًا للاسترخاء



يمكن أن يمنحك قضاء بعض الوقت للاسترخاء في اعطاء عقلك وجسمك الراحة التي تشتد الحاجة إليها من الركض طوال اليوم.

يمكنك أخذ قيلولة في منتصف النهار أو إنشاء طقوس خاصة بك للاسترخاء في الليل، مثل المشى أو قراءة كتابًا أو تناول كوبًا دافئًا من شاي البابونج.

لا تتناول الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل



يلعب نظامك الغذائي أيضًا دورًا رئيسيًا في طول العمر لذلك عندما يتعلق الأمر بالروتين الليلي ، عادةً ما يلتزم الأشخاص الأصحاء بعشاء صغير في المساء ويتجنبوا أي نوع من الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل.

يحسن الأكل اليقظ علاقتهم بالطعام ، ويساعدهم أيضًا في الحفاظ على وزن صحي للجسم.

من المثالي تناول وجبة فطور أو غداء كبيرة وجعل وجبة العشاء صغيرة.