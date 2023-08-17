وذكرت وكالة النقل الجوى الروسية - في بيان اليوم الخميس، "لقد اضطرت ثلاث طائرات تابعة لشركات الخطوط الجوية الروسية (شركة روسيا - شركة أورال إيرلاينز - شركة سفيرني فيتر) كانت تحلق فوق المياه المحايدة من وإلى كالينينجراد، إلى عبور الحدود الجوية لفنلندا وإستونيا؛ بسبب الظروف الجوية الصعبة والعواصف الرعدية".

وأضاف البيان "أن خدمات الملاحة الجوية فى هاتين الدولتين عملت بالتعاون مع المركز الإقليمي للنظام الموحد لإدارة الحركة الجوية فى روسيا على ضمان الخدمة الآمنة للطائرات الروسية".