14 خدمة تقدمها المعامل المركزية بالقليوبية.. تعرف عليها

أعلن الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن المعامل المركزية بالقليوبية صرحا طبيا متميزا، وحصن أمان للمواطنين في القليوبية والمحافظات المجاورة، مشيرًا إلى أن المعامل المركزية تساعد في تحصين المواطن البسيط، إذ يوجد بها جميع أنواع التحاليل الطبية التي تضمن سلامته.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن الخدمات المقدمة بإدارة المعامل المركزية التابعة لها، تجري بتوجيهات من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وبقيادة الدكتور سامح رفعت مدير إدارة المعامل المركزية بالقليوبية، موضحا أن خدمات المعامل المركزية تضمن معامل تحاليل الدم التي يعمل بها فريق طبي متميز يحرص على استخراج نتائج الفحوصات المختلفة بمنتهى الدقة، ومن أهمها:

-صورة الدم

-وظائف الكبد

-وظائف الكلي

- دهون الدم

- فصائل الدم

- سكر بالدم

- تحليل بول

- تحليل براز

- الفيروسات الكبدية B وC,

- تحاليل المزارع والحساسية.

- تحاليل السيولة

- حمى التيفويد والبروسيلا.

وأشار، إلى أنّ المعامل المركزية تتضمن أيضا معامل المياه، الذي يعمل على تحليل المياه بجميع أنواعها للتأكد من صلاحيتها وإرسال النتائج للجهات المختصة، إلى جانب معمل الأغذية، الذي يأخذ العينات من كافة الأطعمة المستوردة منها أو المصنعة محليًا، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية والعالمية، وذلك بإجراء عدد من الفحوص منها فحص الأغذية للمواد المضافة مثل الألوان، المواد الحافظة والكشف عن الغش في عينات بعض المواد الغذائية مثل الملح واللبن والخل بالإضافة إلى رصد مصادر التلوث.