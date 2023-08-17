وكيل وزارة الشباب بكفر الشيخ: إنشاء مدرجات نادى بلطيم الرياضى بتكلفة 40 مليون جنيه

كفر الشيخ- -محمد سليمان

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إنه تفقد موقع مدرجات نادى بلطيم الرياضى، بتكلفة 40 مليون جنيه، ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة التى تتضمن تطوير الملعب والتراك المحيط به، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ .

وأشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى تعديل اتجاه بناء المدرجات، طبقاً للإتجاهات الصحيحة لإنشاء الملاعب والمدرجات، كما كلف وكيل وزارة الشباب والرياضة، مجلس الإدارة بإنهاء إجراءات إستخراج تراخيص البناء فى أسرع وقت، المدرجات ملحق بها مقصورة وقاعة لإستقبال كبار الزوار و غرف خلع ملابس وحمامات وغرف الحكام، بينما تبلغ مساحة نادى بلطيم 6 أفدنة ويضم النادى ملعب كرة قدم قانونى و ملعب تدريبي طبيعي، وملعب كرة قدم خماسى نجيل صناعى، وبه محلات تجارية ضمن مشروعات الطرح الاستثماري بالنادى .

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الهيئات الرياضية والشبابية بمحافظة كفر الشيخ، تشهد طفرة إنشائية كبيرة شملت مؤخراً الأعمال الإنشائية بمركز التنمية الشبابية بسخا شرق كفر الشيخ، وإنشاء «نادي الرياض» بقرية الضبعة بتكلفة إجمالية 8 مليون جنيه الملحق به ملعب قانونى بتكلفة 5 مليون جنية واللمسات الإنشائية الأخيرة بمراكز شباب الغنيمى وعجلان بقلين والثمانين بإدارة شباب الحامول وكل مبني مخطط له أن يكون من دورين على مساحة 200م، عدا مركز شباب عجلان على مساحة 140 متر و ملعب الإكريليك بنادى الإرادة والتحدي إلى جانب الإضافة الرائعة لمبادرة «حياة كريمة» التى قدمت بناء جديد، وتطوير لمراكز الشباب بقرى مطوبس .