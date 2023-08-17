ويعد وصول منصة الحفر والطائرة اليوم حدثا مهما في إطار التحضير لحفر البئر الاستكشافيّة في الرّقعة الرقم 9، حيث من المقرر أن تبدأ عمليات الحفر خلال الأيام المقبلة، على أن يتم تحديد الجدوى الاقتصادية للبئر خلال 3 أشهر لتحديد فرص وجود كميات تجارية من الغاز.

ويقود عمليات الحفر تحالفا يضم ثلاث شركات من فرنسا وإيطاليا وقطر، حيث يأتي وصول منصة الحفر بعد قرابة 9 أشهر من التوصل إلى اتفاق تاريخي بين لبنان واسرائيل في أواخر شهر أكتوبر الماضي على ترسيم الحدود البحرية بين البلدين بعد مفاوضات استمرت لسنوات عديدة.