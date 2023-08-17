وسائل الإعلام الأمريكية: بلينكن تحدث مع بول ويلان المُحتجز فى سجن روسى

قال مصدر مطلع إن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن تحدث عبر الهاتف مع المواطن الأمريكى بول ويلان المحتجز فى سجن روسى.
ونقلت قناة "الحرة" الفضائية، الأمريكية، اليوم الخميس، عن المصدر قوله إن بلينكن قال لويلان :"نحن نبذل قصارى جهدنا لإعادتك إلى الوطن في أقرب وقت ممكن".
وألقي القبض على "بول ويلان"، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية في عام 2018، واحتجز لمدة 18 شهرا في سجن ليفورتوفو في موسكو وحكم عليه بالسجن 16 عاما في عام 2020 بتهمة التجسس، وينفي الرجل هذه الاتهامات.
وقالت الولايات المتحدة إن ويلان "محتجز ظلما"، وهو مصطلح يعني أن التهم وهمية وأن القضية ذات دوافع سياسية، وزارت لين تريسي السفيرة الأمريكية لدى روسيا ويلان في مايو في سجن بشرق روسيا كان محتجزا به.
يذكر ان فى مايو الماضى، زارت السفيرة الأمريكية لدى روسيا لين تريسى، المسجون الأمريكى بول ويلان، المحكوم عليه في روسيا بتهمة التجسس، فى مستعمرة عقابية في موردوفيا الروسية.
وجاء في صفحة السفارة الأمريكية يموسكو -في تدوينة على موقع (تويتر) "السفيرة تريسي زارت بول ويلان في سجن IK17 في موردوفيا"، وفقا لوكالة (تاس) الروسية.
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