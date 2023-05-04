وجاء في صفحة السفارة الأمريكية يموسكو -في تدوينة على موقع (تويتر) اليوم الخميس- "السفيرة تريسي زارت بول ويلان اليوم في سجن IK17 في موردوفيا"، وفقا لوكالة (تاس) الروسية.



وتم اعتقال ويلان، الذي يحمل جنسيات الولايات المتحدة وكندا وأيرلندا والمملكة المتحدة ، خلال عملية تجسس في موسكو في 28 ديسمبر 2018. وفتحت دائرة التحقيق التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي قضية جنائية بتهمة التجسس. أدانته محكمة مدينة موسكو وحكمت عليه بالسجن 16 عامًا.