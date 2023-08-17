اليوم السابع
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وزير الخارجية الإيطالى: اغتيال معمر القذافى كان خطأ فادحا

الخميس، 17 أغسطس 2023 04:00 ص
وزير الخارجية الإيطالى: اغتيال معمر القذافى كان خطأ فادحا وزير الخارجية الإيطالى أنطونيو تايانى
وكالات

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اعتبر وزير الخارجية الإيطالى، أنطونيو تايانى، أن اغتيال الرئيس الليبي، معمر القذافي، عام 2011 كان خطأ فادحا وأدى إلى عدم الاستقرار السياسي في ليبيا وفي جميع أنحاء إفريقيا.

وقال تاياني: "اغتيال القذافي كان خطأ فادحا. ربما لم يكن نصيرا للديمقراطية، لكن مع وفاته، ساد عدم الاستقرار في ليبيا وإفريقيا".

وأعلن وزير الخارجية الإيطالي في وقت سابق أن الحكومة الإيطالية تراقب عن كثب الوضع في طرابلس، حيث وقعت اشتباكات بين الجماعات المسلحة.

وقال مراسل RT في ليبيا مساء الأربعاء، إن حصيلة الاشتباكات في العاصمة طرابلس جراء اشتباكات عنيفة بين مجموعتين مسلحتين مواليتين للحكومة، ارتفعت إلى 55 قتيلا و146 جريحا.

وأضاف المراسل أنه وبعد يوم كامل من المواجهات المسلحة بين قوات جهاز الردع و"اللواء 444" القوتين العسكريتين الأكثر نفوذا في العاصمة، عاد الهدوء إلى مناطق طرابلس.

وأفاد بأن الاشتباكات توقفت عقب الإعلان عن اتفاق بين المجلس الاجتماعي ببلدية سوق الجمعة والنواحي الأربع وبين حكومة الوحدة الوطنية، والذي يقضي بوقف عملية إطلاق النار في طرابلس وتسليم آمر "اللواء 444" إلى جهة محايدة. 

وأدى اعتقال حمزة يوم الاثنين إلى اندلاع اشتباكات بين فرقته التابعة لحكومة الوحدة الوطنية وقوات الردع التابعة للمجلس الرئاسي التي اعتقلت آمر اللواء.


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