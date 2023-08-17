نيويورك تايمز: عطلة سوناك بكاليفورنيا تجدد الحديث عن علاقته بأمريكا

كتبت ريم عبد الحميد

سلطت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الضوء على العطلة التى قضاها رئيس الوزراء البريطانى وأسرته فى كاليفورنيا هذا الشهر، وقالت إنها لم تجلب له نفس الانتقادات التى سبق وتعرض لها.

ففى العام الماضى، تعرضت كانت الامتيازات الضريبية التى تمتعت بها زوجة ريشى سوناك السرية سببا فى انهيار حظوظه السياسية، كما تعرض الرجل الذى أصبح بعد ذلك رئيس لوزراء بريطانيا لانتقادات لكونه يحمل البطاقة الخضراء التى تسمح له بالعيش والعمل فى الولايات المتحدة، وأثار شكوك بأنه قلبه فى كاليفورينا التى بدأ عمله منها وحيث التقى بزوجته فى كلية الأعمال.

لكن فى الأسبوع الماضى، أمضى سوناك وعائلته رحلة 10 ايام فى شقتهم الفاخرة التى تقدر بملايين الدولارات فى سانتا مونيكا بكاليفورنيا، ولم يكن هناك انتقادات صاخبة للأمر فى الصحف البريطانية.

ويقول المحللون إن الاختلاف فى ذلك يرجع إلى تغير الرؤية لسوناك الذى شغل لفترة طويلة مديرا لصندوق تحوط، وأصبح رئيسا للوزراء فى أكتوبر الماضى، وأيضا الإدارة الإعلامية الذكية من قبل داوننج ستريت لعطلة أسرة سوناك فى أمريكا.

وظلت عائلة سوناك بعيدة عن الأنظار طوال اغلب العطلة، وظهرت فقط فى صورة تم ترتيبها بعناية خلال وجودهم فى متنزه بسانتا مونيكا، ولعب بعض الألعاب بديزنى لاند فى أول عطلة لسوناك منذ حوالى أربع سنوات.

أما باقى تحركات رئيس الوزراء البريطانى، فكانت محل تكهنات عبر منصات السوشيال ميديا، منها حضوره لحفل موسيقى لتايلور سويفت.

لكن داوننج ستريت رفض تأكيد الأمر تماشيا مع سياسة عدم التعليق على كل تفاصيل العطلة، وهو ما منح سوناك قدرا من الخصوصية غير معرفو للرؤساء الأمريكيين.

ففى بريطانيا، عادة ما تكون العطلات سببا للسخرية من القادة، فحصل تونى بلير على فترات إقامة مجانية فى فيلا فى ساردينا كضيف لرئيس وزراء إيطاليا الراحل سيلفيو بيرلسكونى.

وكان اختيارات سوناك لوجهة عطلته ليثير أسئلة محرجة عن صورته وصلاته بأمريكا التى درس وعمل بهها قبل أن يعود إلى بريطانيا للمشاركة فى السياسة.

وحمل سوناك البطاقة الخضراء حتى 2021، بعد أن أصبح مستشار أكستيكر، أعلى منصب مالى فى الحكومة البريطانية. وتكهن محللون بأن طموحه كرئيس للوزراء تم إحباطه وأن زوجته ستفضل الساحل الغربى الذى تعتبره منزلا ثانيا.