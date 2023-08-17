نصائح سهلة عشان طفلك يتناول طعام صحى.. بلاش استعجال

تظهر الأبحاث أن سلوك الأكل الانتقائى عند الأطفال أكثر شيوعاً، ورغم أنه من السهل على الآباء الشعور بالإحباط أو القلق عندما يرفض أطفالهم الخضار أو الفاكهة، فمن المهم أن نتذكر أن هذا السلوك طبيعي من الناحية التطورية، وغالبًا ما يكون لفترة مؤقتة، في هذا التقرير نتعرف على نصائح لتشجيع طفلك على تناول نظام غذائى صحى ومتوازن، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".
كيف أشجع طفلي على تناول نظام غذائي متوازن؟
1. تنظيم أنماط الأكل للأطفال
للحفاظ على التغذية
المثلى ومنع التقلبات المزاجية عند الأطفال، من الضروري إنشاء نظام غذائي منظم يتكون من ثلاث وجبات ووجبتين خفيفتين وتناول كمية كافية من السوائل كل ثلاث إلى أربع ساعات.
يمكنك التأكد من أن النظام الغذائي لطفلك يظل متوازنًا مع تقليل الضجيج.
2. تحضير وجبات متوازنة
لا تشعرى بالضغط من أجل إعداد وجبات عشاء متقنة ، ركزى على تحقيق التوازن بدلاً من ذلك. ضمنى خيارات الحبوب الكاملة مثل الخبز والأرز والخضراوات والبروتين مثل الجبن أو الفاصوليا.
3. الامتناع عن إصدار أحكام على سلوك أكل أطفالك
حاول الحفاظ على موقف محايد وتجنب الإدلاء بملاحظات حول أنواع وكميات الطعام التي يستهلكونها. تذكر أنك قد أديت دورك كوالد من خلال تقديم وجبات مغذية ، والأمر متروك الآن لأطفالك ليقرروا ما يأكلونه.
4. خذ الأمور ببطء عند إدخال أطعمة جديدة للأطفال
من الطبيعي أن ينفر الأطفال من الأطعمة غير المألوفة، أذكر أطفالي دائمًا أن براعم التذوق لديهم في بعض الأحيان تحتاج إلى وقت للتكيف قبل أن يقدروا مذاق بعض الأطعمة. إذا كنت تعتقد أن طفلك لا يتلقى العناصر الغذائية الكافية ، ناقش الأمر مع طبيب الأطفال الخاص بك على الفور.
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