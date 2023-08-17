نصائح سهلة عشان طفلك يتناول طعام صحى.. بلاش استعجال

كتبت فاطمة خليل

تظهر الأبحاث أن سلوك الأكل الانتقائى عند الأطفال أكثر شيوعاً، ورغم أنه من السهل على الآباء الشعور بالإحباط أو القلق عندما يرفض أطفالهم الخضار أو الفاكهة، فمن المهم أن نتذكر أن هذا السلوك طبيعي من الناحية التطورية، وغالبًا ما يكون لفترة مؤقتة، في هذا التقرير نتعرف على نصائح لتشجيع طفلك على تناول نظام غذائى صحى ومتوازن، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".



كيف أشجع طفلي على تناول نظام غذائي متوازن؟ 1. تنظيم أنماط الأكل للأطفال للحفاظ على للحفاظ على التغذية المثلى ومنع التقلبات المزاجية عند الأطفال، من الضروري إنشاء نظام غذائي منظم يتكون من ثلاث وجبات ووجبتين خفيفتين وتناول كمية كافية من السوائل كل ثلاث إلى أربع ساعات.

يمكنك التأكد من أن النظام الغذائي لطفلك يظل متوازنًا مع تقليل الضجيج.



2. تحضير وجبات متوازنة لا تشعرى بالضغط من أجل إعداد وجبات عشاء متقنة ، ركزى على تحقيق التوازن بدلاً من ذلك. ضمنى خيارات الحبوب الكاملة مثل الخبز والأرز والخضراوات والبروتين مثل الجبن أو الفاصوليا.



3. الامتناع عن إصدار أحكام على سلوك أكل أطفالك حاول الحفاظ على موقف محايد وتجنب الإدلاء بملاحظات حول أنواع وكميات الطعام التي يستهلكونها. تذكر أنك قد أديت دورك كوالد من خلال تقديم وجبات مغذية ، والأمر متروك الآن لأطفالك ليقرروا ما يأكلونه.