اليوم السابع
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نجاة طفل من الغرق فى حمام سباحة بفيلا في الجيزة

الخميس، 17 أغسطس 2023 10:49 ص
نجاة طفل من الغرق فى حمام سباحة بفيلا في الجيزة حمام سباحة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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نجا طفل من الغرق في حمام سباحة خاص بفيلا في الجيزة، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 
ورد بلاغا لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد إنقاذ طفل نن الغرق داخل فيلا، وتبين من خلال أقوال أفراد أسرة الطفل، أنه أثناء الاستحمام بحمام سباحة داخل فيلا، تعرض للغرق، لعدم إجادته السباحة، إلا أنهم تمكنوا من إنقاذه وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم. 
 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 

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