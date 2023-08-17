ميدان هشام بركات بعد تطويره يقلل زمن الرحلات المرورية .. صور

كتب: عبد الرحمن سيد

ميدان هشام بركات "رابعة العدوية سابقا" طورته الأجهزة المعنية ليقلل زمن الرحلات المرورية بعد إنشاء كوبرى لنقل حركة المركبات بشارع الطيران حتى تقاطع طريق الأتوستراد وصولا الى مدينة نصر، وقامت بوضع إشارات ضوئية و تخطيط للشوارع المؤدية اليه منها شارع الطيران وعباس العقاد وشارع النصر، وتم تكثيف الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات على مدار اليوم بالكامل فى ظل ربطها بغرف عمليات مطورة تتابع حركة السير بصفة لحظية.



ميدان هشام بركات

وشملت عملية التطوير لميدان هشام بركات إدخاله ضمن منظومة الكاميرات الحديثة التى تم تركيبها بالطرق والمحاور فى خطة مرورية لتغطية جميع أرجاء المحافظة التى تتواجد بقطاعات العاصمة الأربعة "شمال وجنوب وشرق وغرب" لمتابعة حركة المركبات ومراقبة لجميع الأحداث التى تقع بنطاق العاصمة، حيث إن هناك كاميرا لرصد المخالفات بكل تقاطع داخل الميدان من 3 إلى 5 كاميرات ثابتة لها، كما تم وضع إشارات ضوئية وإلكترونية لتوجيه قائدى السيارات للطرق التى يقصودنها والإشارات المعبرة عن حالات التوقف والانتظار لتصفية الكثافات التى تتواجد بداخل الميادين.



ميدان هشام بركات

وتهدف عملية تركيب الكاميرات داخل الميدان لحصر السيارات فى التقاطعات التى تشهد زحاما والتحكم فى المدة الزمنية للإشارة وفتحها فى تقاطع آخر، كما يتم ادخال نظام جديد على الكاميرات داخل التقاطعات تقوم بتصوير السيارات التى ترتكب مخالفات مرورية مثل كسر الإشارة او السير بدون لوحات و يتم إرسالها إلى نيابة المرور ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.



ميدان هشام بركات

كما تهدف تركيب تلك الكاميرات للعمل على مراقبة جميع المحاور والميادين لرصد المخالفات المرورية وحوادث السير والأعطال التى تتسبب فى إعاقة حركة المرور، فضلا عن تغطيتها لحالات السرقة والحوادث الجنائية ولتسجيل جميع الأحداث والتى تكشف عن السيارات المسروقة وإرسال أرقامها لغرفة التحكم بالإدارة، لضبطها فى أقرب كمين مرورى.



ميدان هشام بركات

كما أنشئت الأجهزة المعنية فى الدولة كوبري الشهيد هشام بركات الجديد وذلك ضمن أعمال تطوير شرق القاهرة، لإستيعاب الكثافات المرورية بميادين مدينة نصر لتصبح بدون تقاطعات وهو يهدف للقضاء على التكدس المرورى بشارع الطيران وتقاطع طريق الأتوستراد عند ميدان الشهيد هشام بركات مما يساهم في انسياب الحركة المرورية ، وتقليل أزمنة الرحلات وهو بطول 250 متر ويضم عدد 3 حارات مرورية بكل إتجاه وبعرض 20 متر .



ميدان هشام بركات

ويعد كوبرى الشهيد هشام بركات الذى يعلو ميدان الشهيد تكريما له، ضمن المشروعات التي يتم تنفيذها تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأيضا ضمن مخطط مشروع تطوير حى مدينة نصر ومناطق شرق القاهرة في إطار المشروعات التنموية للدولة.