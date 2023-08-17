اليوم السابع
Ads
الخميس، 17 أغسطس 2023 08:50 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية اقتصاد وبورصة

ضمن أعمال مجموعة العشرين G20..

مصر تشارك فى الاجتماع الوزارى المعنى بالاقتصاد الرقمى بالهند

الخميس، 17 أغسطس 2023 08:22 م
مصر تشارك فى الاجتماع الوزارى المعنى بالاقتصاد الرقمى بالهند وزير الاتصالات
كتبت هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
غادر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القاهرة متوجها إلى مدينة بنجالور الهندية فى زيارة تستغرق يومين للمشاركة فى الاجتماع الوزارى المعنى بالاقتصاد الرقمى الذى يأتى ضمن أعمال مجموعة العشرين G20، التى تستضيفها الهند وذلك فى إطار الدعوة الموجهة لمصر للمشاركة كدولة ضيف خلال فترة رئاسة الهند للمجموعة فى اجتماعات مجموعة العشرين.
 
ومن المقرر أن يشارك الدكتور عمرو طلعت فى جلسات الاجتماع الوزارى والتى تستهدف طرح الرؤى وتبادل الخبرات فى مجالات البنية التحتية الرقمية، والأمن السيبرانى، والمهارات الرقمية، كما سيعقد الدكتور عمرو طلعت على هامش فعاليات الاجتماع عددا من المباحثات مع عدد من الوزراء ومسئولى شركات متخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تعزيز التعاون والاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر.
 
 
الجدير بالذكر أن مجموعة عمل الاقتصاد الرقمى (DEWG) تهدف إلى تقديم رؤية استرشادية لصانعى السياسات لتحقيق التحول الرقمى والنمو الاقتصادى؛ وتعد مجموعة العشرين G20 هى المنتدى الرئيسى للتعاون الاقتصادى الدولى. وتؤدى دورا هاما فى تشكيل وتعزيز الهيكل العالمى والإدارة بشأن جميع القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية.
 
وتتولى الهند رئاسة مجموعة العشرين فى الفترة من 1 ديسمبر 2022 إلى 30 نوفمبر 2023.
 
 

وزير الاتصالات

الهند

عمرو طلعت

الاقتصاد الرقمي

مجموعة العشرين

G20




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة