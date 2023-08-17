مصرع مهندس وإصابة 3 عمال إثر حريق داخل مصنع بمدينة بدر

كتب عبد الرحمن سيد

لقى مهندس مصرعه وأصيب 3 عمال بحروق خطيرة إثر انفجار تانك كحول، ما نتج عنه حريق داخل مصنع بمدينة بدر، وتم نقلهم إلى المستشفى، فيما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق .

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع انفجار داخل مصنع لإنتاج طابعات الكتب ووجود متوفى ومصابين فى مدينة بدر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتبين وقوع حريق ناتج عن انفجار تانك كحول يستخدم فى تصنيع طابعات الكتب، ونتج عنه مصرع مهندس وإصابة 3 آخرين، بينهم شيق المتوفى بحروق خطيرة، وتم نقل المصابين للمستشفى فى حالة حرجة لتلقى العلاج.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان والمصابين للوقوف على ملابسات الحادث.