مسجد العارف بالله فى سوهاج يحصل على شهادة اعتماد وضمان الجودة.. صور

حصل مسجد العارف بالله على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة ( أ ) كأول مسجد بمحافظة سوهاج وهذه الشهادة تأخذ في عين الاعتبار كل ما يتصل بالمسجد مبنى ومعنى من حيث العمارة والصيانة والأداء الدعوى، وعلى أن يتم إعادة تقييم وضع وأداء المساجد التي تحصل على هذه الشهادة كل ثلاث سنوات لمراجعة مدى حفاظها واستمرارها على المستوى التي وصلت إليه.

"اليوم السابع" يقدم للقارئ أهم المعلومات حول مسجد العارف بالله والذى يعتبر أحد أقدم وأكبر المساجد بالمحافظة عقب حصوله على شهادة ضمان الجودة كأول مسجد على مستوى محافظة سوهاج:-

1 - "مسجد العارف بالله"، هو من أكبر المساجد وأعرقها وهو يستقبل كافة الاحتفالات والمناسبات الدينية، منها الاحتفال بمولد الرسول الكريم، والاحتفال برأس السنة الهجرية، وذكرى غزوة بدر، وليلة الإسراء والمعراج وغيرها من المناسبات الدينية بالمحافظة.

2 - مسجد العارف بالله يرجع تاريخه إلى القرن الثامن الهجرى وقد أعيد بناؤه 1968، ويوجد بجوار المسجد مدافن للأمراء وقبر "مراد بك الكبير"، ويقع فى قلب مدينة سوهاج، وتم تجديده فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وتزيد مساحة المسجد على سبعة آلاف متر مربع ويقصده بعض المسئولين أثناء زيارتهم لسوهاج ويوجد ضريح للعارف بالله بجناح ملحق بالمسجد سمى باسمه وللضريح مدخلين أحدهما من الخارج للرجال والآخر من الداخل للنساء.

3 - المسجد تم تطويره فى عهد الرئيس السيسى، ضمن مبادرة أعمار بيوت الله، وتم تطوير المسجد بالكامل من الداخل والخارج ليس هذا فقط بل أنه تم تطوير الساحة الخاصة به من الخارج ومشروع تطوير ساحة وميدان مسجد العارف بالله بتكلفة 6 ملايين جنيه وعملية تطوير ميدان العارف بالله تم تصميمه ليكون على غرار ساحة ميدان سيدنا الحسين بالقاهرة وتم تقسيم الميدان إلى ثلاث مناطق، أمام المقاهى والمطاعم، وطرق مرصوفة كممشى للأهالى، ومنطقة انتظار للسيارات، بعد أن كان الميدان منطقة عشوائية يحتلها الباعة الجائلين وأصحاب المقاهى والمطاعم وكان هناك صعوبة فى دخول سيارات الإسعاف والمطافئ إلى المناطق التجارية بسبب الفوضى تم إنشاء 4 مظلات إلكترونية لحماية الزائرين من لهيب الشمس، وضع مصحف مجسم ضخم وسط الميدان على ارتفاع 5م.

4 - سمى المسجد بمسجد العارف بالله، وهو لقب أطلق عليه، أما الاسم الحقيقى له فهو إسماعيل بن على بن عبد السميع بن عبد العال اليمانى، الملقب بحسين أبو طقية، والملقب أيضا بفحل الرجال وولد بقرية دندرة بقنا، ثم إنتقل إلى سوهاج، وهو من عائلة الأشراف وله أشقاء ثلاثة هم الشريف عبد الظاهر وشهاب الدين والشيخ عبد الكريم، ولكل منهم مقام بقنا والشيخ العارف بالله ولد يوم 4 ذى القعدة سنة 724 هـ بتلمسان بدولة المغرب وحفظ القرآن الكريم وهو إبن 7 سنوات، وكان عالما فى علوم الفقه والحديث والسنة وكان له مريدون من عموم مصر والدول الإسلامية وتوفى يوم الجمعة 2 رجب 795 هـ، والشيخ العارف بالله حكم مديرية جرجا قرابة 23 عاما، ويشير إلى أن سوهاج كانت تابعة لمديرية جرجا، والشيخ العارف بالله له ثلاثة ذكور وأنثى وكل عام يقام إحتفالا بمولد سيدى العارف، حيث يشارك فى الاحتفالات أكثر من 70 طريقة من الطرق الصوفية ويحضر إليه مريدين من كل المحافظات المصرية.

5- مسجد العارف يقصده دائما كل من يريد المشايخ وأهل التقوى للصلاة وللزيارة ليس فى رمضان فقط ولكن طوال العام والمسجد تحفه معمارية لا يكاد يخلو من حلقات وجلسات الذكر على مدار العام ومديرية الأوقاف تولى مسجد العارف اهتماما خاصة لما له من مكانه عند رواده.

6 - العارف بالله هو مسجد كبير جدا متسع به ضريح للشيخ العارف ويضم كتاب لتعليم الأطفال الصغار ويضم أيضا مسجد الشيخ العارف مكتبه تحوي الكثير من المخطوطات الدينية والدنيويه

7 - من حسنات الشيخ العارف أنه رتب للأطفال جرايات تأخذ بشكل يومى في الصباح وظلت ذريته من بعده تؤدي هذه الجرايات للأطفال ويقول الجبرتي أنه كان للشيخ العارف رزقه عذبه مرصوده أي موقوفه البر تبلغ مساحتها 6000 فدان يزرعها وينفق منها علي الفقراء والمحتاجين كأهل العلم والمتعلمين

8 - العارف بالله مشهورًا كأسلافه في مجال الخير ومنزله كان محط الرجال الوافدين والقاصرين من الأكابر والفقراء والمحتاجين فيعطي لكل ما يليق به ولا يكتفي بذلك بل يرتب لضيوفه المرتبات والاحتاجات وعند اإصرافهم يهاديهم بالغلال والسمن والعسل والتمر والأغنام وكانت هذه عاداته وعادات أسلافه علي الدوام طبقا لما قاله الجبرتي.



الساحة الكبرى لمسجد العارف



مسجد العارف بالله



مسجد العارف بالله