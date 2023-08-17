مخاوف فرنسية من زيادة رسوم العودة إلى المدارس بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة

كتبت: هناء أبو العز

مع اقتراب عودة الطلاب الفرنسيين إلى مدارسهم وانتهاء العطلة الصيفية، ازدادت المخاوف بارتفاع تكلفة العودة، مع الارتفاع المتزايد لتكاليف المعيشة.

وفى هذا الصدد توقع الاتحاد العام للجمعيات الطلابية في البلاد، أن تصل تكلفة العودة للمدارس إلى 3020 يورو مقارنة بـ 2527 يورو العالم الماضي.

وقالت صحيفة لوموند الفرنسية، إن المنظمتين الطلابيتين الرئيسيتين في فرنسا ( FAGE) و(UNEF)، اعربتا عن قلقيهما من الارتفاع غير المسبوق في تكلفة المعيشة للطلاب بداية العام الدراسي.

وفي وقت توقعت فيه المنظمتان، إجراء إصلاح هيكلي لنظام سوق الأوراق المالية في أوائل سبتمبر المقبل.

وفي هذا السياق، يقول فيليكس سوسو، المتحدث باسم منظمة، FAGE إن تأثير الأزمة الاجتماعية والجيوسياسية التي أدت إلى تضخم قياسي في البلاد.

وأوضح بأن تكاليف المعيشة اليومية ارتفعت بنسبة 8.88% مقارنة بالعام 2022 ، مؤكدا أن المساعدات المخصصة للطلاب لا تسمح بالتعامل مع زيادة التكاليف، مما سيؤدي إلى ضعف القدرة الشرائية للطلاب بشكل كبير.

ومن جانبه، ذكر الاتحاد للجمعيات الطلابية، أن السكن هو البند الأول من نفقات الطلاب، متوقعا ارتفاع تكلفة المعيشة للطلاب بنسبة 6.47 % مقارنة بعام 2022.

وقال أدريان لينارد أمين الصندوق العام للاتحاد: لم نصل أبدا خلال 19 عاما من التحقيق إلى مثل هذا الارتفاع .

ووفقا لمنظمة ( FAGE) فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية + 10.3% والكهرباء + 10.1%، كما أن أسعار النقل تتصف باشتراكات باهظة الثمن بشكل متزايد، على الرغم من أن هذا غير متكافئ وفقا للمناطق.

وطالبت المنظمة بضرورة إيجاد إطار عمل للإيجارات في جميع المدن الجامعية، وتسريع إعادة تأهيل غرف المراكز الجهوية للأعمال الجامعية والمدرسية.

وتقدر منظمة (UNEF) أنه في 2022، تخلى 38% من الطلاب عن الرعاية الطبية لأسباب مالية بشكل أساسي، ينما تتزايد الاحتياجات للرعاية في نفس الوقت، مسلطة الضوء على الزيادة في مساهمة الطلاب وحياة الحرم الجامعي على مدى خمس سنوات، حيث زادت بمقدار 10 يورو ، لتصل إلى 100 يورو في بداية العام الدراسي 2023.

من جهتها، ذكرت أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث، في دليلها الخاص ببداية العام الدراسي 2023، أنه تم رصد نصف مليار يورو سنويا لتحسين نظام المنح الدراسية والحصول على الطعام والسكن.