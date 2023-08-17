محمد سعدة يفوز بمنصب السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية بالتزكية

بورسعيد - محمد عزام

فاز محمد سعدة، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، اليوم الخميس، بمنصب السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية - بالتزكية - وذلك خلال الاجتماع والجلسة الإجرائية للاتحاد لانتخاب الرئيس وهيئة المكتب، لدورة "2023 - 2027".

وتقدم أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، ورؤساء الشعب التجارية ومنتسبي الغرفة والعاملين بها، بالتهنئة، إلى محمد سعده، لتوليه منصب السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية، متمنين له دوام النجاح والتوفيق في خدمة المجتمع التجاري المصري، ومنتسبي الغرف التجارية المصرية.

شارك في الاجتماع 35 عضوًا يمثلون مجلس الإدارة الذي يتكون من: 27 رئيس غرفة، و6 أعضاء معينين بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 254 وعضوان يمثلان غرفتي الاسكندرية والقاهرة مجلس إدارة الاتحاد.