الضرائب: حل مشكلات الممولين الضريبية من خلال ندوات الأون لاين وورش العمل

كتب - أحمد يعقوب

أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تنفيذا لتوجيهات وزير المالية بالتواصل المستمر والفعال مع كافة الممولين ومع مختلف الغرف التجارية والاتحادات الصناعية وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين والنقابات المهنية لتقديم التوعية اللازمة ولمساعدتها، وتقديم الدعم الفني اللازم لتيسير التعامل مع المنظومات الضريبية المختلفة مثل (منظومة الفاتورة الالكترونية – منظومة الايصال الالكتروني - التجارة الالكترونية – منظومة توحيد معايير وأسس احتساب ضريبة الأجور والمرتبات – منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة)، من خلال ندوات التوعية المجانية الأون لاين التي يتم تنظيمها يوميا من خلال وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

ويتم الإعلان عن مواعيد هذه الندوات من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك وأيضا على الموقع الالكتروني للمصلحة، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب تقوم أيضا بتنظيم سلسلة ندوات وورش عمل مجانية بالتعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني، مؤكدا أنه يحاضر في هذه الندوات فريق متخصص وعلى درجة عالية من الكفاءة للشرح والرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات حول المنظومات الضريبية المختلفة.

وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المصلحة تبذل كل الجهد من أجل تقديم التوعية الضريبية الصحيحة للممولين وتقديم المساعدة والدعم الفني، وخاصة مع تطبيق المنظومات الإلكترونية المختلفة؛ وذلك تيسيرا على الممولين، وضمانا للتطبيق الصحيح للقانون، مضيفا أن مصلحة الضرائب ترحب بكافة الدعوات للتنسيق مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني والضريبي لعقد ندوات توعية ضريبية بالحضور الفعلي .