محافظ الوادي الجديد يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق الخدمة بالمحافظة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

ترأس اللواء د.محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، اجتماع مجلس إدارة صندوق الخدمة، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ و سيد محمود سكرتير عام المحافظة وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد ورؤساء المراكز وأعضاء المجلس.

وأصدر المحافظ خلال الاجتماع عدد من التوجيهات جاء أهمها استمرار تنفيذ مبادرة" اتّقوا النار ولو بشقِّ تمرة "لجمع زكاة التمور وتخصيص 50 ٪ من عائدها لاطلاق حملة موسعة لمكافحة سوسة النخيل بكافة مراكز المحافظة، ودعم قطاعي التعليم والصحة وتعزيز موارد مركز دكتور حسن حلمي لذوي الاحتياجات الخاصة وإنشاء فرع آخر بمركز الداخلة، بالإضافة إلى دعم موارد مؤسسة التكافل الاجتماعي للانفاق على الحالات الأولى بالرعاية وسداد ديون الغارمات.

كما وافق المحافظ على تخصيص مجمعات لبيع التمور بمدينة الخارجة بديلًا عن شوادر البيع العشوائية؛ وذلك لتنظيم عملية البيع والشراء وتوحيد الأسعار بكافة المناطق طبقًا للعرض والطلب وذلك بالأماكن التالية ( الموقف القديم بحى المروة بجوار مصنع البلح- أمام الكمين القديم و أمام السكة الحديد بمنطقة البرامودى - حى السبط بجوار محطة الوطنية) .

ووجه المحافظ بإصدار تصاريح الخروج للحاصلات الزراعية بالوحدات المحلية؛ تيسيرًا على المستثمرين وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وطرح وحدات حفظ وتخزين التمور المُنشأَة بمركز باريس أمام الراغبين في تأجيرها من أبناء المركز.