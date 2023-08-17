محافظ الجيزة يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية

وأعرب محافظ الجيزة عن سعادته بتكريم المتفوقين كتقليد سنوي تحرص عليه أجهزة المحافظة كل عام تحفيزاً لهم على بذل المزيد من الجهد وتقديراً لما حققوه من مستوى تعليمى جعلهم من أوائل الطلاب على مستوى الجمهورية.

ووجه اللواء أحمد راشد شكره وتقديره لأولياء أمور الطلاب والمسئولين عن العملية التعليمية بالمحافظة على متابعتهم الجيدة لأبنائهم والتي كانت لها الدور الكبير في تفوقهم.

كما وجه "راشد"، الطلاب بضرورة الحفاظ على المستوى التعليمى الذى وصلوا إليه والاستمرار في التقدم والتفوق، خاصة في ظل سعى الدولة نحو تطوير المنظومة التعليمية وتسخير كافة الإمكانيات للارتقاء بها.

وضمت قائمة الطلاب المكرمين من أوائل الثانوية العامة كلا من: (فايزة علي محمد محمود بإدارة منشاة القناطر التعليمية بالشعبه الأدبية وترتيبها الأول على الجمهورية، ومحمد حاتم عبد السلام بإدارة الهرم التعليمية بالشعبه الأدبية وترتبيه الرابع على الجمهورية، وندا عمر السيد محمد بإدارة العجوزة التعليمية بالشعبة الأدبية وترتيبها الثامن على الجمهورية، ومعاذ عبد الرحيم أحمد بإدارة الدقي التعليمية بالشعبة الأدبية وترتيبة التاسع على الجمهورية).

وفي شهادة الثانوية الأزهرية، كرم محافظ الجيزة كلا من: (ثراء سمير فهيم بإدارة كرداسة بالشعبة الأدبية وترتيبه الأول، والطالبة رحمة ياسر الصغير بإدارة العمرانية بالشعبة الأدبىة وترتيبها الرابع على مستوى الجمهورية، والطالبة ميسان سمير فهيم بإدارة كرداسة بالشعبة الأدبية وترتيبها الثامن، والطالب محمود سعد حسين بإدارة كرداسة وترتيبه العاشر، والطالب أحمد مقتدى مصطفى بإدارة الصديق بالشعبة الأدبية (كفيف) وترتيبه الثالث).

وضمت قائمة الطلاب المكرمين من أوائل شهادة الثانوية الفنية: (الطالبة هاجر عادل سعيد بإدارة الهرم التعليمية بشعبة (فندقي إشراف داخلي) وترتيبها الأول، والطالبة هايدي سمير إبراهيم بإدارة العمرانية التعليمية بشعبة زراعي (بستنه) وترتيبها الأول).