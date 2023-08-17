محافظ الجيزة لأوائل الجمهورية: "لازم تفتخروا إنكم فى بلد بتبنى لشبابها"

كتبت - مرام محمد

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة : "بلدنا لا تدخر جهدا في سبيل تطوير المنظومة التعليمية وتسخير كل الإمكانيات للارتقاء بها، وتقديم الدعم الكامل لأبنائها وشبابها".

تصريحات المحافظ جاءت خلال احتفالية أقامتها محافظة الجيزة، اليوم، الخميس، لتكريم الطلبة الأوائل من أبناء المحافظة المتفوقين على مستوى الجمهورية في شهادات (الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية).

وتابع محافظ الجيزة حديثه للطلاب الأوائل: "لازم تفتخروا إنكم في بلد بتبني لقدام وتكونوا متأكدين إن اللي بتعملوا مش لينا إحنا دا ليكم انتم لشبابها، مضيفا: "انتم اللي هتكملوا المسيرة وتتولوا المسؤولية، والدولة محتاجة المتميزين من أبنائها في كل المجالات".

وأكد اللواء أحمد راشد أن الدولة أتاحت فرصا عديدة وفتحت مجالات علمية مختلفة أمام أبنائها ليتمكن كل طالب من اختيار المجال الذي يطمح ويرغب فيه، قائلا: "الدولة أتاحت مجالات وأنماط علمية مختلفة تقدروا تختاروا ما تطمحون فيه.. إحنا بلد فيها أكتر من 100 مليون مواطن، ومحتاجين آلاف الأطباء والمفكرين والمبدعين والمتميزين، فالمجال يتسع للجميع".

واختتم محافظ الجيزة حديثه للطلاب قائلا: "أنتم اليوم في أولى خطوات حياتكم، وهي ليست النهاية بل البداية، ولابد من مواصلة التفوق والتميز".