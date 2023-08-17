كوريا الجنوبية تقدم مواد إغاثة طارئة إلى حكومة هاواى

وقال القنصل العام الكوري لدى هونولولو، لي سيو-يونج- في تصريح، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، اليوم الخميس، أن الحكومة الكورية كانت قد قررت تقديم مساعدة إنسانية طارئة بقيمة مليوني دولار أمريكي لحكومة هاواي في يوم 14 أغسطس، وسيتم تقديم المساعدة من خلال توفير المواد بقيمة حوالي 500 ألف دولار، والنقد بقيمة حوالي 1.5 مليون دولار لمؤسسة مجتمع هاواي، وهي منظمة إغاثة محلية.

وأضاف أن الشعب الكوري يتمنى بإخلاص أن يتعافى سكان ماوي من الأضرار بسرعة وأن يعودوا إلى حياتهم اليومية، مبينا أن كوريا الجنوبية تلتزم بالتحالف القوي مع الولايات المتحدة، وستقف دائما إلى جانبها في أوقاتها الصعبة.