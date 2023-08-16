اليابان تقدم مساعدات بقيمة مليونى دولار إلى هاواى بعد أضرار حرائق الغابات

وقال وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي - فى تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" إن المساعدة ستقدم من خلال منظمة الصليب الأحمر الأمريكية ومقرها الولايات المتحدة ومنظمة "جابان بلاتفورم" وهي منظمة غير ربحية مقرها طوكيو.

في غضون ذلك، أعلنت السلطات المحلية أن عدد قتلى حرائق الغابات بلغ 106 قتلى.

وتعد الحرائق التي اندلعت لأول مرة في الثامن من أغسطس أخطر كارثة طبيعية تشهدها الولايات المتحدة منذ حريق عام 1918 الذي أسفر عن مقتل المئات في ولاية مينيسوتا، وفقا لتقارير إعلامية أمريكية.

وقالت القنصلية العامة اليابانية في هونولولو إنها تعمل على تأكيد سلامة عدة مئات من المواطنين اليابانيين المقيمين في جزيرة ماوي، ولم تؤكد أي إصابات بين المواطنين اليابانيين.