مش كل شخص لازم يعمل ابتسامة هوليوود.. اعرف امتى تكون ضرورة

كتبت أمل علام

كشف الدكتور وليد حسن استشارى أمراض الفم والأسنان والتركيبات، نقيب أطباء أسنان القاهرة، أن طب الأسنان التجميلى يتطور كل 6 أشهر، موضحا أن اتجاه الأشخاص نحو تجميل أسنانهم للحصول على ابتسامة هوليوود لا يناسب كل الناس ويفضل عدم اجرائها إلا عندما يكون هناك مشكلة مرضية في الأسنان لإصلاحها.

وأضاف، إن استخدام مادة الزركونيوم في حشوات الأسنان هي الأحدث لمميزاتها في قوتها وشكلها المميز عن البورسلين والحشوات المعدن.

وقال، إن العالم يلحق بركب التركيبات الدجيتال، حيث أصبح طب الأسنان الرقمى هو السائد في العالم، وخلال عامين سيكون هو المسيطر على طب الأسنان، ولابد أن يتعلم الطبيب كيف يمكن تكوين صورة للأسنان بالكاميرا ثلاثية الأبعاد لتصميم التركيبة التي سيقوم بتركيبها للمريض، ولابد أن يتم التخطيط والتصميم لها على الكمبيوتر ثم تنفيذها على المريض مباشرة في نفس يوم الزيارة.

وقال، إن مادة الزركونيوم هي بدائل لحشوات البورسلين والمعادن ولونها مناسب للون الأسنان الطبيعى، وأصبحت حاليا حشوات تجميلية وتعطى قوة أقوى من البورسلين، وتتميز بقوتها وجمالها، ويمكن عمل تركيبات منفردة بها أو عمل جسر او تركيبة، ويمكن عمل تركيبات تعويضية لمرضى الأورام الذين فقدوا أجزاء من الفك، وذلك للعيش حياة طبيعية.

وأضاف، أن الحصول على ابتسامة هوليوود، والتي حرص الفنانون على إجرائها لابد أن نعرف انه لا يمكن اجراؤها لكل المرضى، بل لابد أن نراعى عدم القيام بهذا النوع من التجميل الا عند الحاجة عندما يكون هناك عيوب في الأسنان، موضحا، أن جرح سطح طبقة المينا في الأسنان والتي لابد من اجرائها عند عمل ابتسامة هوليوود يعتبر خطر لأنه هو خط الدفاع الأول للسنة، حيث إن هذه الطبقة إذا تم ازالتها لا يمكن اعادتها مرة أخرى لذلك لابد أن احافظ عليها، وبالتالي لابد أن أقوم بها عندما تستدعى الحالة ذلك، وتصميم الابتسامة لابد أن يكون عند الضرورة.

وأوضح، أن الابتسامة التي يطلق عليها "الابتسامة اللثوية" والتي تظهر فيها اللثة عند الابتسامة يمكن إصلاحها بجراحات بسيطة أو من خلال أجهزة الليزر، موضحا أن التخصص في مجال طب الأسنان اصبح أساسيا.