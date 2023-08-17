قدم الآن.. فرص عمل للشباب فى الجيزة بمرتبات مجزية

كتبت - مرام محمد

يتساءل كثير من الشباب عن كيفية التقديم على فرص العمل التى يعلن عنها جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة بشكل دوري في مختلف التخصصات بمزايا تأمينية.

وفي بيانه الأخير، كشف الجهاز عن توافر فرص عمل جديدة للشباب بمزايا تأمينية ورواتب مجزية، موضحا أن الوظائف المطلوبة مساعدين فنيين إنتاج بإحدى شركات صناعة الكابلات، محددة شروط التقديم على النحو الآتي: (المؤهل دبلوم صناعى 3 أو 5 سنوات قسم ميكانيكا/ كهرباء أو دبلوم المعاهد الفنية صناعي/ تجاري - السن من 18 : 30 سنة - 8 ساعات عمل - التقديم للذكور فقط).

وأشار جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة إلى أن الوظائف المطلوبة تتيح العديد من المزايا، وذلك على النحو الآتي: (لا تشترط الخبرة - رواتب مجزية - تأمين طبى واجتماعى - زيادات سنوية - حافز شهري -وسائل مواصلات من وإلى الشركة).

وطالب جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة الراغبين فى التقدم للوظائف الحضور لمقر الجهاز الكائن في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميا من الأحد وحتى الخميس، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 عصرا، وللاستفسار يمكن التواصل مع الجهاز عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 - 35711198".