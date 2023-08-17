اليوم السابع
Ads
الخميس، 17 أغسطس 2023 04:20 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية حوادث

قاتل جاره فى الطالبية يعترف بإنهاء حياته بدافع السرقة .. تفاصيل

الخميس، 17 أغسطس 2023 04:00 ص
قاتل جاره فى الطالبية يعترف بإنهاء حياته بدافع السرقة .. تفاصيل حبس ـ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف ـ إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعترف المتهم بقتل جاره فى الطالبية بارتكاب الجريمة، وقال أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة عقب القبض عليه، أنه قرر سرقة شقة المجنى عليه، مستغلا تواجده بمفرده.

وأضاف أنه تسلل للشقة، وأثناء محاولته سرقة الشقة، فوجئ بالضحية، وخشية استغاثته أنهى حياته طعنا بسلاح أبيض، خوفا من ملاحقته من جانب الجيران.

واعترف المتهم بالاستيلاء على متعلقات خاصة بالمجنى عليه، وفر هاربا عقب ارتكابه الجريمة، وأرشد عن السلاح المستخدم فى الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضرا بالواقعة، لتقرر النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

ورد بلاغا لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه فى الطالبية، حيث انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتم العثور على جثة مسن تعرض لاعتداء بسلاح أبيض.

وبتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهم، وتبين أنه جار المجنى عليه، وبإعداد كمين له تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بقتله بدافع السرقة، فتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

 


قتل جاره

قتل مسن

سرقة بالإكراه

امن الجيزة

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة