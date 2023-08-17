قاتل جاره فى الطالبية يعترف بإنهاء حياته بدافع السرقة .. تفاصيل

كتب بهجت أبو ضيف ـ إيهاب المهندس

اعترف المتهم بقتل جاره فى الطالبية بارتكاب الجريمة، وقال أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة عقب القبض عليه، أنه قرر سرقة شقة المجنى عليه، مستغلا تواجده بمفرده.

وأضاف أنه تسلل للشقة، وأثناء محاولته سرقة الشقة، فوجئ بالضحية، وخشية استغاثته أنهى حياته طعنا بسلاح أبيض، خوفا من ملاحقته من جانب الجيران.

واعترف المتهم بالاستيلاء على متعلقات خاصة بالمجنى عليه، وفر هاربا عقب ارتكابه الجريمة، وأرشد عن السلاح المستخدم فى الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضرا بالواقعة، لتقرر النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

ورد بلاغا لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه فى الطالبية، حيث انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتم العثور على جثة مسن تعرض لاعتداء بسلاح أبيض.

وبتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهم، وتبين أنه جار المجنى عليه، وبإعداد كمين له تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بقتله بدافع السرقة، فتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.