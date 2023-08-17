فتح باب التنسيق الإلكترونى بجامعة الأزهر الأحد ولمدة أسبوعين لـ5 فئات

أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، تصديق الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، على فتح باب التنسيق إلكترونيًّا للفئات الآتية بداية من يوم الأحد القادم الموافق 20 أغسطس الحالي 2023م ولمدة أسبوعين، وتشمل: (السنوات السابقة - إعادة القيد المستنفيذين - تخصص القراءات - المعادلات - طالبات الشهادة الثانوية العامة الراغبات في الالتحاق بشعبة الترجمة الفورية).
فتح باب التنسيق الإلكترونى بجامعة الأزهر الأحد ولمدة أسبوعين لـ5 فئاتالخميس، 17 أغسطس 2023 01:24 م
الدكتور محمد الشربينى نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب
كتب لؤى على
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
آلاف الطلاب من دول العالم يحضرون ختم كتاب «فتح المغيث» بالجامع الأزهرالأربعاء، 16 أغسطس 2023 06:03 م
فتح باب التسجيل الإلكتروني للالتحاق بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر الثلاثاءالأحد، 13 أغسطس 2023 01:29 م
جامعة الأزهر: بدء الدراسة 30 سبتمبر المقبل وتنتهى 30 مايو 2024الإثنين، 07 أغسطس 2023 05:03 م
نائب رئيس جامعة الأزهر لقناة الناس: النبي محمد طبق العدل فى جميع شؤون حياتهالسبت، 05 أغسطس 2023 05:42 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة