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فتح باب التنسيق الإلكترونى بجامعة الأزهر الأحد ولمدة أسبوعين لـ5 فئات

الخميس، 17 أغسطس 2023 01:24 م
فتح باب التنسيق الإلكترونى بجامعة الأزهر الأحد ولمدة أسبوعين لـ5 فئات الدكتور محمد الشربينى نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب
كتب لؤى على

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أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، تصديق الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، على فتح باب التنسيق إلكترونيًّا للفئات الآتية بداية من يوم الأحد القادم الموافق 20 أغسطس الحالي 2023م ولمدة أسبوعين، وتشمل: (السنوات السابقة - إعادة القيد المستنفيذين - تخصص القراءات - المعادلات -  طالبات الشهادة الثانوية العامة الراغبات في الالتحاق بشعبة الترجمة الفورية).

التسجيل من خلال الرابط 

https://www.azu.edu.eg/AzForeigners2023/student
 
 
 

تنسيق جامعة الازهر

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الثانوية الازهرية

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