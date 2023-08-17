اليوم السابع
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ضم الترانيم المسيحية بمسابقة الإنشاد الديني للطلائع فى الشرقية لأول مرة

الخميس، 17 أغسطس 2023 12:39 م
ضم الترانيم المسيحية بمسابقة الإنشاد الديني للطلائع فى الشرقية لأول مرة جانب من اللجنة
الشرقية - إيمان مهنى

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أجرت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، تصفيات المسابقة الدينية فى الابتهالات  والإنشاد الدينى، بالإضافة إلى الترانيم التي تطبق لأول مرة هذا العام، الذى نظمتها إدارة تنمية النشء، ضمن خطة النشاط للإدارة خلال إجازة الصيف.

شارك فى التصفيات النهائية 150 طليعًا، وتم التحكيم من قبل لجنة متخصصة فى الإنشاد الديني، من الفنان  أحمد صلاح من هيئة قصور الثقافة، وفى الترانيم الدكتورة روجينا المتخصصة فى الترانيم والإنشاد المسيحى .

 
حضر التصفيات الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة والدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب، التي أقيمت بنادى العاملين بالشباب والرياضة،  بمشاركة الفائزين من التصفيات بالادارات الفرعية وضمن خطة نشاط القسم الثقافى بادارة تنمية النشء حيث تم تنفيذ التصفيات النهائية لاختيار الفائزين المشاركين فى التصفيات بالادارات الفرعية للمسابقة على مدار أسبوعين  الماضيين. 
 
وتستهدف خطة القسم الثقافى بتنمية النشء تنفيذ مسابقات مختلفة فى الأنشطة الدينية والابتهالات والترانيم، بهدف اكتشاف المواهب الفنية منذ الصغر ورعايتها وإتاحة فرصة المنافسة والرعاية، من خلال وزارة الشباب والرياضة ولزيادة وعى النشء وشغل أوقات الفراغ خلال إجازة الصيف 
 
 
 

 


الشرقية

مسابقة الانشاد الديني

مسابقة ترانيم المسيحية الشرقية

مديرية الشباب بالشرقية



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