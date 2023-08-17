شدا سيناء.. فرقة إنشاد دينى تجمع مواهب من الشباب وتقدم فنًا يرتبط بحب الوطن

شمال سيناء - محمد حسين

تبنت وزارة الثقافة عددا من المنشدين الشباب بشمال سيناء، ونجحت فى دعم إبداعهم الفنى بتكوين فرقة فنية تجمعهم، تخصصت فى الإنشاد الدينى وتشكلت ضمن أنشطة بيت ثقافة قاطية بشمال سيناء، تحت اسم "شدا سيناء".

ومن جانبه، قال أحمد عبد الصاحى حسين مدير بيت ثقافة قاطية، إن الفرقة تخصصت فى الإنشاد الديني، ضمن أنشطة دعم المبدعين ببيت ثقافة قاطية التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، وتم اعتمادها رسميا بتاريخ 2023/07/01.

وأضاف أن نشاطها يتركز فى نوع إنشاد ديني وابتهالات، وتم تكوينها من اصحاب المواهب في اطار السعي لتبنى المبدعين الشباب من خلال تكوين فرق فنية بمحافظة شمال سيناء، لافتا إلى أنه تم تقييم الفرقة من لجنة متخصصة من الهيئة العامة لقصور الثقافة بقصر ثقافة العريش.

وأشار إلى أن الداعم الرئيسى للفرقة الهيئة العامة لقصور الثقافة، وشاركت الفرقة في القوافل الثقافية في قرى ونجوع محافظة شمال سيناء، كما شاركت باحتفالية دحر الإرهاب بمناطق قرى المثلث الأخضر غرب مركز بئر العبد.

وتابع أنه يتكون الفريق من (13) عضوا وهم مدير الفريق أحمد عبد الصاحى حسين (مدير بيت ثقافة قاطية)، ومحمد إبراهيم (منشد ديني)، سعيد إبراهيم (منشد دينى)، ومحمد كليب(منشد دينى)، وفادى خليل (منشد دينى)، وعبدالله كليب (منشد دينى)، واحمد محمد (منشد دينى)، ومحمد عبدالله (منشد دينى)، وباسل سالم (منشد دينى)، ويوسف صباح (منشد دينى)، وعبدالله سالم (منشد دينى)، ورضالله سالمان (إيقاع)، وعلى سالم (إيقاع).

وقال المنشد محمد إبراهيم من اعضاء الفرقة، إنهم يقدمون إعادة للتراث الإسلامي الفني من خلال أناشيد وقصائد وابتهالات، ويقبل علي متابعتها ومشاهدة عروضهم أصحاب الذوق الرفيع وعشاق الفن الإسلامي، لافتا إلى أنهم يعتبرون فريقهم شامل المواهب، وهم إلى جانب الإنشاد يروون القصص، ويقدمون فن يرتبط بحب الوطن.

وأضاف أنهم فى بداية تجميع الفريق، تم إجراء بروفات مكثفة لحين قدوم اللجنة للتقيم، حتى تم الاعتماد رسمياً من قبل اللجنة.

وتابع أنهم يسعون للحصول على لقب أفضل فريق على مستوى الجمهورية تابع لوزارة الثقافة التى تتبنى موهبتهم، كما أن مخططاتهم القادمة تمثيل محافظة شمال سيناء في جميع المحافل، وإظهار مواهب أبنائها لترى النور.