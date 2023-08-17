ضبط 7 متهمين وراء سرقة مكتب مقاولات وشركة بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من كشف ملابسات تعرض مكتب مقاولات وشركة للسرقة، وضبط المتهمين، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة الجيزة، بلاغا يفيد تعرض مكتب مقاولات للسرقة على يد مجهولين، حيث تسللوا للمكتب، واستولوا على خزينة تحتوي على مبلغ مالي.

بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث إلى أن 3 عاطلين وراء ارتكاب الواقعة، وتمكنوا من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب السرقة، وأرشدوا عن المبلغ المستولى عليه، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

كما تلقى قسم شرطة العمرانية بلاغا يفيد تعرض شركة للسرقة، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبتكثيف التحريات، تبين أن 4 أشخاص بينهم سيدتين، وراء ارتكاب الجريمة.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وأرشدوا عن المبلغ المالي المسروق، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.