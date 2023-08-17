اليوم السابع
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ضبط شخصين بحوزتهما حقيبة بها خاتم مزور لشعار الجمهورية

الخميس، 17 أغسطس 2023 12:17 م
ضبط شخصين بحوزتهما حقيبة بها خاتم مزور لشعار الجمهورية أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

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تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين ، مقيمان بنطاق محافظتى القاهرة والقليوبية، وبحوزة أحدهما حقيبة بداخلها (خاتم شعار الجمهورية) ، وبمواجهتهما اعترفا بأن الخاتم المضبوط "مقلد" وقيامهما باستخدامه فى ممارسة نشاطاً إجرامياً في تزوير التوكيلات الرسمية بمختلف أنواعها والترويج لنشاطهما بين المترددين على أحد مكاتب التوثيق مقابل مبلغ مالى.

كما أقرا بتحصلهما على الخاتم المضبوط بحوزتهما من (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") تم ضبطهما وبحوزتهما (عدد 6 أختام مُقلدين لجهات مختلفة – عدد من الماكينات والأدوات المستخدمة فى عملية التزوير – جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب"  - جهازكمبيوتر  - عدد من الأوراق ذات علامة مائية – عدد 2 شهادة دبلوم المدارس غير مدون بها أى بيانات ومختومة بخاتم شعار الجمهورية - ورق شفاف ممهور بأختام يستخدم فى أعمال التزوير - عدد 3 بطاقات رقم قومى مزورة - رخصتى قيادة مزورين - عدد 5 توكيلات بدون بيانات ممهورين بخاتم شعار الجمهورية لمكاتب توثيق مختلفة) ، وبمواجهتهما اعترفا بممارسة نشاطاً إجرامياً على النحو المشار إليه.

 

 

 

 


ختم الجمهورية

الامن

الامن العام

الداخلية



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