حلقة إنشاد ديني لكبار المبتهلين بمسجد المرسي أبو العباس.. فيديو وصور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

نظمت مديرية الأوقاف بمحافظة الإسكندرية ،حفلا ابتهالات وإنشاد ديني من كبار المبتهلين ،من داخل مسجد سيدي المرسي ابو العباس من منطقة الجمرك ،تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وذلك بحضور الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل أوقاف الإسكندرية والشيخ سعد الفقي مدير الدعوة بمديرية أوقاف الإسكندرية ، وجمع غفير من أئمة الأوقاف بالإسكندرية ومئات المصلين من رواد المسجد .

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أكدا أن أعمال تطوير ساحة ميدان مسجد أبو العباس المرسي بدأت في المشروع بتكلفة مبدئية تعدت 250 مليون جنيه، ومدة تنفيذ في المشروع 24 شهرا، يشمل تطوير جميع ميدان المساجد ومسجد المرسي أبو العباس علي التراث المعماري، وأنه لم يتم نقل أي ضريح من مكانه.

وأشار محافظ الإسكندرية، أن تطوير مسجد سيدي المرسي أبو العباس، سوف يتم تطويره علي غرار مسجدي الحسين والسيدة نفسية، وأن الدولة تتولي أعمال التطوير لميدان المساجد ومسجد المرسي أبو العباس لمكانتهم الدينية والتاريخية، وذلك تفعيلًا لاستراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة الإسكندرية، لرفع كفاءة وتطوير المواقع والميادين التاريخية فى المحافظة.



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