سلاح الجو الأوكرانى: دخول مجموعة من الطائرات الروسية للمجال الجوى لمصب نهر "الدانوب"

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أعلن سلاح الجو الأوكراني، الأربعاء، أن مجموعة كبيرة من الطائرات المسيرة التابعة للجيش الروسي دخلت المجال الجوي لمصب نهر "الدانوب" خلال الساعات الماضية، وتوجهت نحو أحد الموانئ القريبة من الحدود مع رومانيا.

ونقلت وكالة أنباء "أوكرينفروم" الأوكرانية عن حاكم منطقة أوديسا الجنوبية أوليه كيبر منشور بثه عبر حسابه على موقع "تلجرام"، طلب فيه من سكان منطقة "إزمايل" في حوالي الساعة الواحدة والنصف صباحا (بالتوقيت المحلي للبلاد) باللجوء إلى مناطق آمنة والاحتماء بالملاجئ، مشيرة إلى أنه تم إلغاء الإنذار بشأن الغارة الجوية بعد نحو ساعة.

وكانت موانئ الدانوب الأوكرانية منفذا لربع صادرات الحبوب تقريبا قبل انسحاب روسيا من اتفاق تدعمه الأمم المتحدة لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود .. وأصبحت منذ ذلك الحين المنفذ الرئيسي، حيث يتم إرسال الحبوب على قوارب إلى ميناء "كونستانتا" الروماني على البحر الأسود لشحنها.