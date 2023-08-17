اليوم السابع
Ads
الخميس، 17 أغسطس 2023 02:20 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عالمية

سلاح الجو الأوكرانى: دخول مجموعة من الطائرات الروسية للمجال الجوى لمصب نهر "الدانوب"

الخميس، 17 أغسطس 2023 01:08 ص
سلاح الجو الأوكرانى: دخول مجموعة من الطائرات الروسية للمجال الجوى لمصب نهر "الدانوب" حرب روسيا وأوكرانيا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن سلاح الجو الأوكراني، الأربعاء، أن مجموعة كبيرة من الطائرات المسيرة التابعة للجيش الروسي دخلت المجال الجوي لمصب نهر "الدانوب" خلال الساعات الماضية، وتوجهت نحو أحد الموانئ القريبة من الحدود مع رومانيا.
 
ونقلت وكالة أنباء "أوكرينفروم" الأوكرانية عن حاكم منطقة أوديسا الجنوبية أوليه كيبر منشور بثه عبر حسابه على موقع "تلجرام"، طلب فيه من سكان منطقة "إزمايل" في حوالي الساعة الواحدة والنصف صباحا (بالتوقيت المحلي للبلاد) باللجوء إلى مناطق آمنة والاحتماء بالملاجئ، مشيرة إلى أنه تم إلغاء الإنذار بشأن الغارة الجوية بعد نحو ساعة.
 
وكانت موانئ الدانوب الأوكرانية منفذا لربع صادرات الحبوب تقريبا قبل انسحاب روسيا من اتفاق تدعمه الأمم المتحدة لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود .. وأصبحت منذ ذلك الحين المنفذ الرئيسي، حيث يتم إرسال الحبوب على قوارب إلى ميناء "كونستانتا" الروماني على البحر الأسود لشحنها.

حرب روسيا واوكرانيا

اوكرانيا

روسيا

كييف

موسكو

الدانوب

الناتو

الاتحاد الاوروبى

امريكا



الموضوعات المتعلقة

مستشار وزير خارجية أوكرانيا: روسيا تستخدم طائرات مسيرة بكميات كبيرة للهجوم على أراضينا

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 11:52 ص

أوكرانيا: تدمير 13 طائرة بدون طيار أطلقتها روسيا ليلا

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 12:30 م

موسكو: أنشطة منظمة "من أجل روسيا الحرة" البولندية غير مرغوب فيها

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 12:28 م

روسيا تدعو ألمانيا للتخلى عن "الطابع غير الودى" فى العلاقات الثنائية

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 04:22 م

أمريكا: على روسيا العودة لاتفاق الحبوب.. وبوتين لا يهتم بالأمن الغذائي للعالم

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 08:45 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة