سعر الذهب اليوم فى الأسواق السعودية

ننشر سعر الذهب اليوم الخميس الموافق 17-8-2023 فى المملكة العربية السعودية، حيث سجل عيار 21 فى المملكة العربية السعودية 199.85 ريال سعودي وعيال 24 سجل 228.40 ريال سعودي.

وجاءت أسعار الذهب اليوم فى السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24

سجل 228.40 ريال سعودي.