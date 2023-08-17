سعر الذهب اليوم فى الأسواق السعودية

ننشر سعر الذهب اليوم الخميس الموافق 17-8-2023 فى المملكة العربية السعودية، حيث سجل عيار 21 فى المملكة العربية السعودية 199.85 ريال سعودي وعيال 24 سجل 228.40 ريال سعودي.
سعر الذهب اليوم فى الأسواق السعوديةالخميس، 17 أغسطس 2023 01:59 م
ذهب - أرشيفية
كتبت ريهام الباشا
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