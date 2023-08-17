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سعر الذهب اليوم فى الأسواق السعودية

الخميس، 17 أغسطس 2023 01:59 م
سعر الذهب اليوم فى الأسواق السعودية ذهب - أرشيفية
كتبت ريهام الباشا

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ننشر سعر الذهب اليوم الخميس الموافق 17-8-2023 فى المملكة العربية السعودية، حيث سجل عيار 21 فى المملكة العربية السعودية 199.85 ريال سعودي وعيال 24 سجل 228.40 ريال سعودي.

وجاءت أسعار الذهب اليوم فى السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24

سجل 228.40 ريال سعودي.

سعر الذهب عيار 22

سجل 209.37 ريال سعودي.

سعر الذهب عيار 21

سجل 199.85 ريال سعودي.

سعر الذهب عيار 18

سجل 171.30 ريال سعودي.

سعر أوقية الذهب

سجل 7,103 ريال سعودي.
 

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