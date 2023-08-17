سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم الخميس يسجل 17960 جنيها

عيار 21 يسجل 2245 جنيها.

عيار 18 يسجل 1924 جنيها.

عيار 24 يسجل 2566 جنيها.

ويعد الجنيه الذهب أحد أكثر المنتجات طلبا فى السوق المصرى خلال الفترة الحالية، وشهد الطلب على الجنيه الذهب قفزات متكررة فى النصف الأول من 2023 وسط إقبال كبير لشرائه.

الجنيه الذهب يزن 8 جرامات من عيار 21 بحيث إذا أردت أن تحسب سعر الجنيه الذهب فإنك تقوم بالعملية الحسابية التالية، حاصل ضرب سعر جرام الذهب عيار 21 فى الرقم 8 وهو وزن الجنيه الذهب تكون النتيجة سعر الجنيه الذهب بدون رسوم أو مصنعية.