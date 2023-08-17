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دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف أحياء سكنية بقذائف عنقودية

الخميس، 17 أغسطس 2023 03:11 م
دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف أحياء سكنية بقذائف عنقودية الحرب الروسية الأوكرانية
موسكو (أ ش أ)

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أفادت سلطات جمهورية دونيتسك، اليوم الخميس، بأن القوات الأوكرانية قصفت أحياء سكنية فى مدينة دونيتسك بالقذائف العنقودية . 

وأكدت السلطات فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، أن قوات كييف قصفت أيضا مدينة جورلوفكا شمالى الجمهورية وبلدات أخرى بالأسلحة الثقيلة.

وأضافت أن الوحدات الأوكرانية استهدفت أراضى الجمهورية 18 مرة منذ فجر اليوم بأكثر من 50 قذيفة.

يذكر أن أوكرانيا تلقت ذخائر عنقودية من الولايات المتحدة كجزء من حزمة مساعدات عسكرية أخرى.

من جانبها أكدت وزارة الدفاع الروسية، مقتل 890 جنديا أوكرانيا حصيلة عملياتها العسكرية على كافة المحاور خلال يوم.

وأوضحت الدفاع الروسية - فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية شنت عمليات هجومية ناجحة وعززت مواقعها فى محور دونيتسك، حيث صدت 4 هجمات معادية، وقضت على 310 جنود أوكرانيين ودمرت مدفع هاوتزر (D-20).

وأضافت أنه تم صد 6 هجمات معادية والقضاء على 125 جنديا وتدمير مدفع (M777) ومدفعية أمريكية الصنع في محور كوبيانسك، فيما تم القضاء على 55 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدفعية (Akatsiya)، ومدفعان من طراز (D-30)، في محور كراسني ليمانسك.

وفي محور جنوب دونيتسك، أشارت الدفاع الروسية إلى أنه تم القضاء على أكثر من 175 جنديا أوكرانيا وتدمير دبابتين ومدفع هاوتزر (D-20) ومدفعين من طراز (Gvozdika)، كما تمكنت القوات الروسية في محور زابوروجيه، من صد هجوم واستهداف اللواء الجوي 46 الأوكراني، والقضاء على 195 جنديا، وتدمير 4 ناقلات جند مصفحة، ومركبات قتالية ومدفع أمريكي الصنع، بالإضافة إلى مدفعي من طراز (Msta-B) ومدفع هاوتزر (D-20).

ولفتت الدفاع الروسية، إلى أنه تم القضاء على 30 جنديا وتدمير مدفع هاوتزر D-30، في محور خيرسون، كما اعترضت أنظمة الدفاع الجوي قاذفة صواريخ متعددة (هيمارس)، ودمرت 18 مسيرة أوكرانية في لوجانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخاركوف. 

 


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