دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف أحياء سكنية بقذائف عنقودية

وأوضحت الدفاع الروسية - فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية شنت عمليات هجومية ناجحة وعززت مواقعها فى محور دونيتسك، حيث صدت 4 هجمات معادية، وقضت على 310 جنود أوكرانيين ودمرت مدفع هاوتزر (D-20).

وأضافت أنه تم صد 6 هجمات معادية والقضاء على 125 جنديا وتدمير مدفع (M777) ومدفعية أمريكية الصنع في محور كوبيانسك، فيما تم القضاء على 55 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدفعية (Akatsiya)، ومدفعان من طراز (D-30)، في محور كراسني ليمانسك.

وفي محور جنوب دونيتسك، أشارت الدفاع الروسية إلى أنه تم القضاء على أكثر من 175 جنديا أوكرانيا وتدمير دبابتين ومدفع هاوتزر (D-20) ومدفعين من طراز (Gvozdika)، كما تمكنت القوات الروسية في محور زابوروجيه، من صد هجوم واستهداف اللواء الجوي 46 الأوكراني، والقضاء على 195 جنديا، وتدمير 4 ناقلات جند مصفحة، ومركبات قتالية ومدفع أمريكي الصنع، بالإضافة إلى مدفعي من طراز (Msta-B) ومدفع هاوتزر (D-20).

ولفتت الدفاع الروسية، إلى أنه تم القضاء على 30 جنديا وتدمير مدفع هاوتزر D-30، في محور خيرسون، كما اعترضت أنظمة الدفاع الجوي قاذفة صواريخ متعددة (هيمارس)، ودمرت 18 مسيرة أوكرانية في لوجانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخاركوف.