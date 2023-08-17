وقال روجوف اليوم الخميس، بحسب وكالة أنباء "نوفوستى" الروسية :"إن مقاطعتا زابوروجيا وخيرسون وجمهوريتا دونيتسك ولوجانسك وقبلهما جمهورية القرم قالت كلمتها الفصل في خيار واضح ونهائي بالانضمام إلى روسيا"، مشيرا إلى أنه لا توجد حاجة لتكرار الاستفتاءات لأن أهالي زابوروجيا عادوا إلى وطنهم التاريخي روسيا إلى الأبد، ومؤكدا أن فكرة ساركوزي غير قابلة للتطبيق.

وأضاف:" ستجري في سبتمبر المقبل انتخابات محلية في زابوروجيا بصفتها كيانا فدراليا روسيّا للمرة الأولى"،مشددا على أنه لا رجوع عن الانتخابات التي ستؤكد على الديمقراطية المباشرة في الأراضي المحررة في المقاطعة.

وكان الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أعلن في وقت سابق أن القرم تاريخيا أرض روسية وسكانها يعتبرون أنفسهم روسًا، مشيرا إلى أن إجراء استفتاء تحت إشراف المجتمع الدولي ضروري من أجل تأكيد الوضع الراهن. كما أعرب عن تأييده لفكرة إجراء استفتاءات مماثلة في المناطق المنضمة حديثا إلى روسيا.