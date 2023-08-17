جمال السعيد يصدر قرارا بتشكيل مجلس جامعة بنها الأهلية بالعبور

القليوبية إبراهيم سالم

أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية بالعبور، قراراً بتشكيل مجلس جامعة بنها الأهلية ليكون على النحو التالي كلٌ بصفته: رئيس الجامعة الأهلية "رئيساً"، وعضوية كل من رئيس الجامعة الحكومية، ونائب رئيس الجامعة الأهلية للشئون الأكاديمية، ونائب رئيس الجامعة الحكومية لشئون التعليم والطلاب.

كما يضم مجلس الجامعة أيضاً عضوية كل من مديرى برامج كليات "الطب البشرى ، والهندسة ، وطب الأسنان ، وعلوم الحاسب ، والاقتصاد والأعمال ، والعلاج الطبيعى"، بالإضافة إلى عضوية رئيس جهاز مدينة العبور، وأمين الجامعة لأمانة سر المجلس.

وفي وقت سابق اعتمد الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، اللائحة المالية واجراءات الرقابة والضبط الداخلي للجامعة وذلك بعد الانتهاء من إعدادها بواسطة عدداً من الأساتذة والمتخصصين في هذا المجال.





