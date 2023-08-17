جامعة جنوب الوادى: استمرار اللقاءات التوعوية للطلاب بمشروع محو الأمية

قنا صابر سعيد

أعلنت جامعة جنوب الوادى ، استمرار اللقاءات التوعوية الصيفية السنوية، التي تنظمها الجامعة لطلابها للمشاركة في مشروع محو الأمية، في إطار الدور التوعوي لجامعة جنوب الوادى، تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة.

وأوضح عكاوي، أن محافظة الأقصر استضافت فعاليات اللقاءات على مدار أسبوع بمختلف مدن ومراكز المحافظة وبمشاركة فرع تعليم الكبار بالأقصر، بقيادة خالد محمد شمس الدين، مدير عام الفرع وتواجد مديري الإدارات بالفرع،

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن اللقاءات تناولت تلك أهمية مشاركة طلاب الجامعة في مشروع محو الأمية التي تنبع من دور الطالب في خدمة المجتمع المحيط به، وكيفية المشاركة بكافة مراحلها من فتح الفصول للدارسين وحتى انعقاد الدورات الامتحانية، التي تجريها الهيئة للدارسين خلال العام وطرق حصول الدارس الناجح على شهادة محو الأمية وعن دور الجامعة باعتبارها الشريك الرئيسي للهيئة العامة لتعليم الكبار.

وبين عكاوي، أن المشروع نجع في محو أمية أكثر من 89 ألف دارس ناجح خلال الفترة من عام 2015 وحتى الوقت الراهن ومازالت تؤدى دورها الرائد في هذا المجال بتنمية البيئة المحيطة بمشاركة كل منسوبى الجامعة.