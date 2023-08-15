رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش تطبيق معايير الجودة بمستشفيات قنا الجامعية

قنا صابر سعيد

ناقش الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي ، تطبيق معايير الجودة بمستشفيات قنا الجامعية، بحضور الدكتور علي عبد الرحمن غويل عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد هاشم، وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتور حنان فايد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حجاجي، منصور المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، والدكتور طارق الكاشف، مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة ورؤساء الاقسام بكلية الطب، ومديري المستشفيات الجامعية و العيادات الخارجية ومسئولي مركز ضمان الجودة بالجامعة.

وقال رئيس الجامعة، إن الملف الصحي له أولوية قصوى، مشيرا إلى أهمية تطبيق معايير الجودة في المستشفيات الجامعية، والالتزام بالطريقة المهنية السليمة في الإدارة وعمل أنظمة جودة داخلية في المستشفيات، والاهتمام ببناء الخبرات والمهارات للعنصر البشري، كما شدد على ضرورة الاهتمام بالتواصل المجتمعي والدعم النفسي للمرضى.

وأكد الدكتور علي عبد الرحمن غويل، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، حرص إدارة الكلية والمستشفيات الجامعية على تحقيق الجودة في مختلف الممارسات المهنية، مشيدا بدعم رئيس الجامعة لمنظومة الجودة في مختلف الوحدات الإدارية بالجامعة.

وأشار الدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، إلى أن هناك جهود حثيثة لاستيفاء معايير الجودة بالمستشفيات وتحقيق ثقة المرضى وتعزيز الشراكة المجتمعية لدعم الخدمات التي تقدمها المستشفيات الجامعية.