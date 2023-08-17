اليوم السابع
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جامعة الإسكندرية تطلق قافلة طبية لخدمة أهالى عزبة الشهيد بالمنتزه

الخميس، 17 أغسطس 2023 02:05 م
جامعة الإسكندرية تطلق قافلة طبية لخدمة أهالى عزبة الشهيد بالمنتزه جانب من القافلة
الإسكندرية أسماء على بدر

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اطلقت جامعة الإسكندرية تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، وإشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافله طبية ممثلة في كليات الطب، وطب الأسنان، والصيدلية، والتمريض، ومعهد البحوث الطبية.
 
وشملت قافلة طبية شاملة لخدمة أهالي منطقة عزبة الشهيد بمنطقة المراغى بدائرة المنتزه وذلك بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة فى الأسكندرية، وقد شارك فى تنظيم القافلة أسرة طبيب من أجلك بكلية الطب جامعة الإسكندرية. وصرحت الدكتورة وفاء السحلي الأستاذ بكلية الطب وعضو لجنة القوافل بجامعة الإسكندرية، أن إجمالي عدد الحالات التي تم الكشف عليها خلال أعمال القافلة بلغت 342 حالة في مختلف التخصصات الطبية، منها 81 حالة جلدية، 70 حالة باطنة، و67 حالة أطفال، 30 حالة نسا، 45 عظام، و49 حالة أسنان، كما تم إجراء العديد من الآشعات، وتحويل 41 حالة إلى مستشفيات جامعة الأسكندرية.
 
 

الاسكندرية

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قافلة طبيه



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