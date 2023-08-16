اليوم السابع
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الأربعاء، 16 أغسطس 2023 02:49 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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"القومى للمرأة" ينظم معسكرا تدريبيا لطلاب سياحة وفنادق بجامعتى الإسكندرية ومطروح

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 02:10 م
"القومى للمرأة" ينظم معسكرا تدريبيا لطلاب سياحة وفنادق بجامعتى الإسكندرية ومطروح جانب من المعسكر التدريبى

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نظم المجلس القومى للمرأة معسكرا تدريبيا بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، واستهدف طلبة وطالبات كلية السياحة والفنادق بجامعتي الإسكندرية ومطروح، فى إطار مشروع دعم وتهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة فى قطاع السياحة بمصر، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية.
 
وقال بيان لجامعة الإسكندرية اليوم، إن المعسكر يستهدف تدريب الطلاب وتوعيتهم بكيفية دعم وتعزيز بيئة عمل آمنة للمرأة العاملة في القطاع السياحي، واستمر على مدار 3 أيام بالإسكندرية. 
 
وأشارت الدكتورة عبير عطية عميد كلية السياحة والفنادق إلى أن المعسكر قد تضمن العديد من الأنشطة والموضوعات، أهمها كيفية إدارة الوقت والتخطيط والمهارات الشخصية للحصول على العمل، وقيم وأخلاقيات العمل، ومهارات التواصل والعمل في فريق، إلى جانب موضوعات الذكاء الاجتماعي ومعادلة التغيير.
 
فيما أوضحت الدكتورة منال فودة المدير التنفيذى لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الإسكندرية، أن الوحدة شاركت في الفعاليات والمجموعات النقاشية للتعرف على وجهات نظر المشاركين حول دور المرأة العاملة ومدى أهمية تقلدهن للمناصب القيادية فى المجالات المختلفة، ومدى معرفتهم بالمفاهيم المتعلقة بتمكين المرأة، ومدى أهمية ملاءمة البيئة المحيطة لعمل المرأة، وأضافت أن الطلاب والطالبات تعرفوا خلال المعسكر على اشكال العنف ضد المرأة وتم عرض قصص نجاح لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس فيما يتعلق بالتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة والفتاة.

الاسكندرية

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العنف ضد المراه



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