اليوم السابع
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تداول 8 ألاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الخميس، 17 أغسطس 2023 12:27 م
تداول 8 ألاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا - ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، حيث تم تداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و531 شاحنة  و118 سيارة.

وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع ، 176 شاحنة  و 29 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5500 طن بضائع ، 355 شاحنة و89 سيارة . 

يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة العبارة امل، بينما استقبل الميناء بالامس العبارة امل وغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية، كما يشهد ميناء نويبع تداول 950  طن بضائع و200 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة و سينا، كما شهد ميناء بورتوفيق بالامس مغادرة السفينة درة جدة متجهة الي جدة .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1375 راكب بموانيها.


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