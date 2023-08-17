بولندا تجرى استفتاء حول كيفية التعامل مع الهجرة غير الشرعية فى أكتوبر المقبل

كتبت: هناء أبو العز

أعلن مكتب رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي، أن الحزب الحاكم يخطط لإجراء استفتاء يسأل الناخبين عما إذا كانوا يؤيدون قبول آلاف المهاجرين غير الشرعيين من الشرق الأوسط وأفريقيا كجزء من الاتحاد الأوروبى.

وأعلن رئيس الوزراء خطط الاستفتاء فى مقطع فيديو جديد نُشر على وسائل التواصل الاجتماعى، حيث تريد الحكومة البولندية إجراء الاستفتاء إلى جانب الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها فى 15 أكتوبر.

وفى يونيو، صادق وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي على خطة لتحمل مسؤولية مشتركة عن المهاجرين الذين يدخلون أوروبا دون إذن من الدول الفردية.

وقال السياسي المعارض روبرت بيدرون، إن مسألة الهجرة لا طائل من ورائها لأن المشاركة في آلية الاتحاد الأوروبي ليست إلزامية ويمكن استبدالها بأشكال أخرى من المسؤولية المشتركة، في حين أن بولندا نفسها قد تكون مؤهلة للحصول على الدعم أو التنازل عن مساهمتها بسبب العدد الكبير من اللاجئين الأوكرانيين، وبعد دخول أكثر من مليون شخص إلى الكتلة ، فر معظمهم من الصراع في سوريا قبل ثماني سنوات، وانهار نظام اللجوء في أوروبا واكتظت قدرات الاستقبال في اليونان وإيطاليا ، مما تسبب في واحدة من أخطر الأزمات السياسية في الاتحاد الأوروبي.

ووفقًا لصحيفة بيج نيوز، فمنذ ذلك الحين ، لم تتفق الدول الأعضاء في الكتلة البالغ عددها 27 دولة على الدول التي يجب أن تتحمل المسؤولية عن الأشخاص الذين يصلون دون إذن ، وما إذا كان يجب إلزام الأعضاء الآخرين بتقديم المساعدة.

وقبل عامين، أصبحت بولندا دولة الخط الأمامي عندما بدأ المهاجرون العبور من بيلاروسيا ، وهو ما كان جزءًا من الجهود الروسية المزعومة لزعزعة استقرار بولندا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

ورداً على ذلك، قامت بولندا ببناء جدار كبير وزادت من وجودها العسكري على الحدود.