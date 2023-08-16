المنظمة الدولية للهجرة: غرق أكثر من 60 مهاجرا قبالة الرأس الأخضر

وكالات

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة اليوم غرق أكثر من 60 مهاجرا قبالة الرأس الأخضر، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

من ناحية أخرى، أكدت مصادر أمنية إيطالية تواصل عمليات إنزال المهاجرين على سواحل جزيرة لامبيدوزا، حيث سجلت وصول 190 مهاجرا.



ونقلت وكالة الأنباء الايطالية "أكي" عن المصادر ذاتها القول "إنه منذ منتصف الليل الماضي، وصل 190 مهاجرا إلى كبرى جزر الأرخبيل الصقلّي"، مشيرة إلى أنه على متن آخر قارب هجرة اعترضه رجال الشرطة المالية على بعد حوالي 12 ميلاً بحرياً عن ساحل الجزيرة، كان هناك 42 مهاجراً، بينهم امرأتان وقاصر.