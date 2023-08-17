اليوم السابع
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الخميس، 17 أغسطس 2023 08:46 م
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بروتوكول تعاون بين "ابدأ" ووزارة التعليم لتطوير عدد من مدارس "التقنى"

الخميس، 17 أغسطس 2023 08:44 م
بروتوكول تعاون بين "ابدأ" ووزارة التعليم لتطوير عدد من مدارس "التقنى" مدارس- أرشيفية
كتبت : أماني سمير

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وقعت المبادرة الرئاسية "ابدأ" بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير عدد من مدارس التعليم الفني والتقنى.
 
وطبقا للبروتوكول، تم إطلاق المدارس الوطنية للعلوم التقنية NTSS، وذلك طبًقا للمعايير الدولية بمختلف أنحاء الجمهورية في المجالات والتخصصات ذات الأولوية للدولة المصرية، والتي يحتاجها  سوق العمل. 
 
كما تم البدء في تطوير مدرسة سميرة موسى الصناعية بنات وتحويلها إلى اسم مدرسة "ابدأ الوطنية للعلوم التقنية" في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلي تطوير المدرسة الثانوية العسكرية للصناعات  المعدنية، وتحويلها إلى مدرسة "ابدأ الوطنية للعلوم التقنية"، في مجالى الخدمات اللوجستية وإصلاح وصيانة السفن.

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