محافظ الغربية: 482 مشروعا لخدمة أهالينا في قرى قطور وكفر الزيات وبسيون

الغربية عادل ضرة

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم، اجتماعا موسعا لمناقشة الخطط الزمنية لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمراكز المرحلة الثانية قطور، كفر الزيات وبسيون.

جاء ذلك بحضور نجوى العشيري السكرتير العام ،المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء ، وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتنفيذ المشروعات بكفر الزيات وقطور وبسيون.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ مع الحضور موقف عدد من القطاعات وهم (الصرف الصحي مياه الشرب، الكهرباء، التربية والتعليم، الصحة، الشباب والرياضة، الإسعاف، التضامن الاجتماعي).

ففي مركز قطور اطلع المحافظ على نسب تنفيذ 6 مشاريع محطات رفع جاري استكمالها خلال المبادرة بالاضافة الى إنشاء 3 محطات جديدة وتوسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالشين بالإضافة إلى مد وتدعيم شبكات الصرف الصحي ومشروعات الوصلات المنزلية بالمناطق المحرومه داخل الامتدادات العمرانية، بالإضافة إلى مشروعات مياه الشرب وتتمثل في مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بأقطار متنوعه ومشروعات الوصلات المنزلية .

وفي قطاع التربية والتعليم بلغ إجمالي عدد المشروعات 69 مشروع وفي قطاع الشباب والرياضة بلغ عدد المشروعات 28 مشروع.

وفي قطاع التضامن الاجتماعي سيتم تنفيذ 6 مشروعات بالإضافة الى انشاء 6 مجمعات حكومية لتقديم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين، كما سيتم انشاء 28 مشروع في قطاع الصحة و8 مشروعات إسعاف .

وفي مركز كفر الزيات تابع المحافظ نسب تنفيذ 9 مشروعات محطات رفع شبكات انحدار جاري استكمالها خلال المبادرة وانشاء 8 محطات رفع جديده و استكمال مشروع محطة معالجة بالإضافة إلى إنشاء 2 مشروع محطة معالجة إحداهما توسعات والأخرى محطة جديدة ، بالإضافة إلى مد وتدعيم شبكات الصرف الصحي بأقطار متنوعه ومشروعات الوصلات المنزلية بالمناطق المحرومه داخل الامتدادات العمرانية ،وتتضمن مشروعات مياه الشرب إحلال وتجديد محطة مياة شرب بكفر الزيات وانشاء محطة جديدة ، بالإضافة إلى إنشاء 11 بئر ارتوازي ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب ، وفي قطاع التربية والتعليم بلغ إجمالي عدد المشروعات 75.

بينما في قطاع الشباب والرياضة بلغت عدد المشروعات 38 مشروع وفي قطاع التضامن الاجتماعي سيتم تنفيذ 9مشروعات .

وسيتم انشاء 7 مجمعات حكومية لخدمة اهالينا بالقرى، بالإضافة إلى 32مشروع في قطاع الصحة و9 مشروعات إسعاف

كما تابع مشروعات حياة كريمة في مركز بسيون والتي ستتضمن استكمال 2 محطة رفع ضمن أعمال المبادرة بالاضافة الى أنشاء 4 محطات رفع جديده واستكمال توسعات محطة معالجة بسيون وإنشاء محطة معالجة جديدة لخدمة القرى المحرومة بالإضافة إلى مد وتدعيم شبكات الصرف الصحي وتتفيذ مشروعات الوصلات المنزلية بالمناطق المحرومه داخل الامتدادات العمرانية وتتضمن مشروعات مياه الشرب إنشاء 6آبار ارتوازية بالإضافة إلى مد وتدعيم الوصلات المنزلية.

وفي قطاع التربية والتعليم بلغ إجمالي عدد المشروعات 56 مشروع.

وفي قطاع الشباب والرياضة 42 مشروع وفي قطاع التضامن الاجتماعي سيتم تنفيذ 6 مشروعات .وسيتم انشاء 5 مجمعات حكومية، بالإضافة إلى 42مشروع في قطاع الصحة و8 مشروعات إسعاف.

وأكد محافظ الغربية خلال الاجتماع أنه تم تحديد الأراضي التي ستقام عليها المشروعات، وأشار رحمي أنه ما زالت هناك مشروعات لم يتوفر لها الأراضي المناسبة لاستكمال المشروعات وجاري استكمالها وذلك من خلال التنسيق مع الأهالي ورؤساء الوحدات القروية لسرعة توفير عدد من قطع الأراضي اللازمة لتنفيذ بعض المشروعات.

وعقب الاجتماع اجتمع محافظ الغربية مع الدكتور احمد عطا نائب المحافظ ،الاستاذه نجوى العشيري السكرتير العام ،المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد الأستاذ حاتم الصواف مدير إدارة التخطيط بالمحافظة والمكتب الفني للمحافظ لمناقشة آليات تفعيل الخطة التنفيذية لمشروعات المرحلة الثانية لتيسير البدء في اقامة المشروعات مؤكدا علي ضرورة قيام رؤساء المراكز والمدن المقرر تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة بها تذليل جميع العقبات الادارية والفنية التي تعرقل اعمال التنفيذ مشيرا الى ضرورة التأكيد علي انتهاء المعاينات الفنية ومدي صلاحية الاراضي التي تم توفيرها لاقامة المشروعات

كما استعرض محافظ الغربية خطط المحافظة في فاعليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي التي تقوم المحافظة بتنفيذها بمراكز المرحلة الثانية .