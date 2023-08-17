وقال رئيس الكونغو ورئيس مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية "سادك" فليكس تشيسكيدى في بيان ، إن المنطقة تواجه تحديات الأمن والتنمية معتبراً أنه لا تزال المنطقة تحقق نجاحات في مؤشر التكامل الإقليمي والمالي والبني التحتية والتجاري والبيئي.

وأشار إلى أن بعض الدول تواجه تحديا في استقرار الأوضاع الأمنية بما في ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية وموزمبيق، حيث لا تزال الجماعات المسلحة تسبب معاناة لا توصف بين المدنيين، وخاصة النساء والأطفال.

يعد مؤتمر قمة الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي مسؤول عن التوجيه العام للسياسات ومراقبة وظائف الجماعة، مما يجعلها في نهاية المطاف مؤسسة تقرير السياسات للجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي.

يعقد مؤتمر القمة العادي للجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي كل عام، ويحضره رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء الـ 16 في الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، وهي: أنجولا، وبوتسوانا، وجزر القمر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإسواتيني، وليسوتو، ومدغشقر، ومالاوي، وموريشيوس، وزامبيا، وموزمبيق، وناميبيا، كما يحضره بصفة مراقب رؤساء الهيئات القارية والإقليمية.