الكهرباء: تشغيل محطة رياح خليج السويس بقدرة 250 ميجا وات نهاية ديسمبر

كتبت رحمة رمضان

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه جار الانتهاء من إنشاء محطة رياح خليج السويس بقدرة 250 ميجا وات ملك هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة نهاية شهر ديسمبر المقبل، وذلك في إطار خطة الدولة لتنويع مصادر الطاقة والتوسعة فى مشروعات الطاقة المتجددة.

وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المحطة الجديدة تبلغ تكلفتها الاستثمارية حوالى 280 مليون دولار، موضحا أن هناك مشروعات مملوكة لهيئة الطاقة المتجددة وأخرى مملوكة للمستثمرين.

وقال المصدر إن الهيئة تنفذ أيضًا مشروع خلايا شمسية قدرة 50 ميجاوات في منطقة الزعفرانة، بمحافظة السويس، باستثمارات تصل إلى 38 مليون يورو.

وأضاف المصدر أن إجمالي الطاقة المنتجة من مشروعات الطاقة المتجددة بلغ حوالى 6600 ميجا وات، ساهمت فى توفير أكثر من 750 ألف طن بترول مكافئ، إلى جانب تجنب انبعاثات أكثر من 2 مليون 200 ألف طن ثانى أكسيد الكربون.